Составь уравнение и реши задачу.В саду посадили 6 саженцев сливы и несколько саженцев абрикоса.Всего в саду 3 ряда,по 9 саженцев в каждом ряду.Сколько саженцев абрикоса посадили в саду?

Математика

Составь уравнение и реши задачу.В саду посадили 6 саженцев сливы и несколько саженцев абрикоса.Всего в саду 3 ряда,по 9 саженцев в каждом ряду.Сколько саженцев абрикоса посадили в саду?

Автор: Гость