Составь уравнение и реши задачу.В саду посадили 6 саженцев сливы и несколько саженцев абрикоса.Всего в саду 3 ряда,по 9 саженцев в каждом ряду.Сколько саженцев абрикоса посадили в саду?

Математика
Составь уравнение и реши задачу.В саду посадили 6 саженцев сливы и несколько саженцев абрикоса.Всего в саду 3 ряда,по 9 саженцев в каждом ряду.Сколько саженцев абрикоса посадили в саду?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3•9=27 (с) всего 27-6=21(с) абрикосов ответ 21 саженцов обрикосов посадили
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Стеклянная палочка, потертая о шелк, поднесена к шару заряженного электроскопа, н?? не касается его. Листочки электроскопа сближаются. Каков знак з...
Ответить
География
В чем причина разнообразия ПТК в пределах Северного Кавказа?
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста) Перепишите следующие специальные вопросы в косвенной речи. 1) I asked him, “Where are you going?” - 2) I asked them, “H...
Ответить
История
Как назывался высокий воротник, который в хv|| веке стали крепить к кафтану? '
Ответить
Математика
Напишите пожалуйста проверку к примеру 5t+30-2t=42
Ответить