Составь уравнение и реши задачу.В саду посадили 6 саженцев сливы и несколько саженцев абрикоса.Всего в саду 3 ряда,по 9 саженцев в каждом ряду.Сколько саженцев абрикоса посадили в саду?
Математика
Составь уравнение и реши задачу.В саду посадили 6 саженцев сливы и несколько саженцев абрикоса.Всего в саду 3 ряда,по 9 саженцев в каждом ряду.Сколько саженцев абрикоса посадили в саду?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3•9=27 (с) всего 27-6=21(с) абрикосов ответ 21 саженцов обрикосов посадили
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