Составь вопросы из этих частей 1) Tom , can , English, speak. 2) Emily, read, Russian, can, books.3) they, ride, a horse, can.4) she , can, songs, sing.5) Rex,jump, can.6) you, see, can, planes, in the sky.

Английский язык

Составь вопросы из этих частей 1) Tom , can , English, speak. 2) Emily, read, Russian, can, books.3) they, ride, a horse, can.4) she , can, songs, sing.5) Rex,jump, can.6) you, see, can, planes, in the sky.

Автор: Гость