Составь все возможные равенства используя следующие выражения( на фото) я бы сдел??ла сама но не могу

Математика
Составь все возможные равенства используя следующие выражения( на фото) я бы сдел??ла сама но не могу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
48/8=54/9 45/9=95-90 3*2=18/3 18/3=30/6
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