В нашем лесу растут сосны, ели, березы и осины. подчеркнуть главные и второстепенн??е члены предложения.

Русский язык

В нашем лесу растут сосны, ели, березы и осины. подчеркнуть главные и второстепенн??е члены предложения.

Автор: Гость