В нашем лесу растут сосны, ели, березы и осины. подчеркнуть главные и второстепенн??е члены предложения.

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В нашем лесу растут сосны, ели, березы и осины. подчеркнуть главные и второстепенн??е члены предложения.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Главные члены: Подлежащее- Сосны, ели, осины, Сказуемое-растут, Обстоятельство- лесу, Определение- В нашем.
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