Составь выражение и найди их значение: к разности чисел а и 400 прибавь 500 при а = 900 ; 700.
Математика
Составь выражение и найди их значение: к разности чисел а и 400 прибавь 500 при а = 900 ; 700.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(а-400)+500 а=900; 700 (900-400)+500=1000 (700-400)+500=800
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