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Составь задачу по по выражению 120+65*2
Математика
Составь задачу по по выражению 120+65*2
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)65×2=130 2)120+130=250
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