Составить 10 предложение причастный оборот.
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Составить 10 предложение причастный оборот.
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1 Вопящие звуки были слышны в дали. 2 Грохочущий поезд выехал из тоннеля. 3 Роющий норку барсук, заметив меня тут же прыгнул в неё(заметив - деепричастие) 4 Плачущий малыш сразу успокоился 5 Собирающие урожай фермеры внимательно следили за качеством продукта. 6 Проснувшийся кот сразу же стал умываться 7 Просмотревший кассету мальчик выглядел странно 8 Освободившись от дел Петя пошел гулять 9 Ржавеющая балка медленно гнулась под весом земли 10 Пакующий подарки дед рассказывал о Деде Морозе. P.s. запятые поставь
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