Составить 3 вопроса по теме "Образование и наука" Составить 3 вопроса по теме "Русские первооткрыватели и путешественники" Составить 3 вопроса по теме "Художественная культура"

Гость: Гость:

1. 1. Кто был инициатором создания МГУ? 2. Сравните образование конца 17 века и конца 18 века? 3. С какой целью был открыт Смольный институт? 2.1 Кто из русских первооткрывателей сказал, что Камчатка-это полуостров, а не остров, как считали ранее? 2. Кто написал "Хождение за 3 моря" и о чем это произведение? 3. Кто возглавлял казаков в 1581 г. в Сибирь? 3.