Составить 3 вопроса по теме "Образование и наука" Составить 3 вопроса по теме "Русские первооткрыватели и путешественники" Составить 3 вопроса по теме "Художественная культура"

История
Составить 3 вопроса по теме "Образование и наука" Составить 3 вопроса по теме "Русские первооткрыватели и путешественники" Составить 3 вопроса по теме "Художественная культура"
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 1. Кто был инициатором создания МГУ? 2. Сравните образование конца 17 века и конца 18 века? 3. С какой целью был открыт Смольный институт?  2.1 Кто из русских первооткрывателей сказал, что Камчатка-это полуостров, а не остров, как считали ранее?  2. Кто написал "Хождение за 3 моря" и о чем это произведение?  3. Кто возглавлял казаков в 1581 г. в Сибирь?  3.
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