Каковы 3 основных причины Феодальной раздробленности Древнерусского государства?
История
Каковы 3 основных причины Феодальной раздробленности Древнерусского государства?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Начались Междоусобицы 2)Господства натурального хозяйства 3)Перестали действовать важнейшие торговые пути 4)В Каждой земле свои органы управления, своя дружина
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В треугольнике одна из сторон равна 12 а Другая равна 16 а синус угла между ними ра??ен одной четвёртый найдите площадь треугольника
Математика
Русский язык