Каковы 3 основных причины Феодальной раздробленности Древнерусского государства?

История
Каковы 3 основных причины Феодальной раздробленности Древнерусского государства?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Начались Междоусобицы 2)Господства натурального хозяйства  3)Перестали действовать важнейшие торговые пути  4)В Каждой земле свои органы управления, своя дружина
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