Составить 5-6 предложений на английском языке про праздник хэллоуин

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Составить 5-6 предложений на английском языке про праздник хэллоуин
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Children say:sweets or streets. pumpkcings- simbol of halloween. it is the time then wiches, vampires come in our world. peoples wear special costiums. there are many halloween partis.
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