Составить 5 предложений с причастным оборотом, но чтобы главное слово было местои??ением

Гость: Гость:

Лодка, подплывающая к берегу, была полна людей. Цветок, растущий на клумбе, вдруг завял. Пруд, заросший камышами, был живописен. Мальчик. решивший задачу, получил хорошую отметку. Стол, сломанный вечером, уже отремонтировали.