Составить 5 предложений с причастным оборотом, но чтобы главное слово было местои??ением

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Составить 5 предложений с причастным оборотом, но чтобы главное слово было местои??ением
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лодка, подплывающая к берегу, была полна людей. Цветок, растущий на клумбе, вдруг завял. Пруд, заросший камышами, был живописен. Мальчик. решивший задачу, получил хорошую отметку. Стол, сломанный вечером, уже отремонтировали.
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