Составить 5 предложений с причастным оборотом, но чтобы главное слово было местои??ением
Русский язык
Составить 5 предложений с причастным оборотом, но чтобы главное слово было местои??ением
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лодка, подплывающая к берегу, была полна людей. Цветок, растущий на клумбе, вдруг завял. Пруд, заросший камышами, был живописен. Мальчик. решивший задачу, получил хорошую отметку. Стол, сломанный вечером, уже отремонтировали.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Английский язык
Биология