Составить 5 предложений с составным глагольным сказуемым
Русский язык
Составить 5 предложений с составным глагольным сказуемым
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Непогоду может застигнуты птиц в самой середине безбрежного моря . Деревья перестали покачиваться и задавать друг друга сучьями . А мама не любила писать письма . Мы продолжали молча идти друг подле друга. Мне необходимо поговорить с вами ,я хотел объясниться.
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