Составить и написать рассказ по данному началу. Зайчик очень любил снег. Как же о?? хотел, чтобы снег быстрее выпал! Однажды...

Гость: Гость:

Зайчик очень любил снег. Как же он хотел, что бы снег быстрее выпал! Однажды зайчик как обычно вышел из своего домика, и осмотрелся вокруг... Всё было белым бело, надо же, снег выпал! Зайчик радовался и так весело бегал по лужайке, ко торая была неузнаваема. Когда он пошёл отдыхать к себе в норку, он подумал: *волк же, меня серенького, увидит то на белом снегу!* Зайчик очень боялся выходить из норки. Но ему всё таки пришлось. Выходит он, видит волка, а волк бормочет: * где же этот заяц! давно я не лакомился!* . Ищет он, ходит, найти не может. Один раз даже прямо мимо него прошёл! Заяц так и не мог понять что случилось... Когда, уже к концу зимы теплело, озеро расстаяло, зайчик увидел, что шубка то у него белая! я конечно не писатель, но как то так