Составить и написать рассказ по данному началу. Зайчик очень любил снег. Как же о?? хотел, чтобы снег быстрее выпал! Однажды...

Русский язык
Составить и написать рассказ по данному началу. Зайчик очень любил снег. Как же о?? хотел, чтобы снег быстрее выпал! Однажды...
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Зайчик очень любил снег. Как же он хотел, что бы снег быстрее выпал! Однажды зайчик как обычно вышел из своего домика, и осмотрелся вокруг... Всё было белым бело, надо же, снег выпал! Зайчик радовался и так весело бегал по лужайке, ко торая была неузнаваема. Когда он пошёл отдыхать к себе в норку, он подумал: *волк же, меня серенького, увидит то на белом снегу!* Зайчик очень боялся выходить из норки. Но ему всё таки пришлось. Выходит он, видит волка, а волк бормочет: * где же этот заяц! давно я не лакомился!* . Ищет он, ходит, найти не может. Один раз даже прямо мимо него прошёл! Заяц так и не мог понять что случилось... Когда, уже к концу зимы теплело, озеро расстаяло, зайчик увидел, что шубка то у него белая! я конечно не писатель, но как то так
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сократите дробь 42/51 ,36/72, 35/40
Ответить
Алгебра
Найти значение производной функции 3x+4x^3+10-21 в точке x=3; x=1.
Ответить
Українська мова
Склади текст миркуваня чим мені подобаеється зима(5-7) речень
Ответить
История
часть города в котором жили торговцы и ремесленники называлась семнадцатом веке
Ответить
Алгебра
Помогите с примером пожалуйста. Выразить через альфа Очень срочно
Ответить