Составить и записать с каждым местоимением словосочетание ИМИ,НИМИ,ЕЙ,НЕЙ,ЕЮ,НЕЮ,ИХ,НИХ

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Составить и записать с каждым местоимением словосочетание ИМИ,НИМИ,ЕЙ,НЕЙ,ЕЮ,НЕЮ,ИХ,НИХ
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