Составить из этих слов 2 скараговорки перепел,тимошка, перепёлку,и,перепелят,трош??е,крошит,в,перелеске,прятал,в,окрошку,от,ребят,крошки.
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Составить из этих слов 2 скараговорки перепел,тимошка, перепёлку,и,перепелят,трош??е,крошит,в,перелеске,прятал,в,окрошку,от,ребят,крошки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Тимошка Трошке крошит в окрошку крошки. 2. Перепел перепелку и перепелят в перелестке прятал от ребят.
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