Составить из этих слов 2 скараговорки перепел,тимошка, перепёлку,и,перепелят,трош??е,крошит,в,перелеске,прятал,в,окрошку,от,ребят,крошки.

Русский язык
Составить из этих слов 2 скараговорки перепел,тимошка, перепёлку,и,перепелят,трош??е,крошит,в,перелеске,прятал,в,окрошку,от,ребят,крошки.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Тимошка Трошке крошит в окрошку крошки. 2. Перепел перепелку и перепелят в перелестке прятал от ребят.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Придумайте небольшой рассказ Петька- микроб
Ответить
История
Какие признаки родовой общины выражает слово община и родовая???
Ответить
Окружающий мир
Где встречается в природе жидкое состояние воды
Ответить
Русский язык
Окончание в слове грязнуля
Ответить
Русский язык
Помогите плиз срочно номер 60
Ответить