Составить мини сочинение или небольшой рассказ на тему "Старый друг лучше новых д??ух"

Гость: Гость:

Мой друг -мой старый пес Гарри.Мы с ним с того момента,когда его крохотного принесли мои родители с базара. его подарили мне,когда мне было 5 лет. Я вырос, вырос и мой друг.Он уже старый, но все также любит меня и предан мне. Ему уже около 15 лет. Он стал глуховат, не такой резвый как раньше, но мы с ним валяемся на полу все также вместе, играем, бегаем по квартире за мячиком, я кормлю его и выгуливаю.Его мне никто не заменит. Я понимаю жизнь.я знаю ,что нас ждет дальше,но об этом я и думать даже не могу. Он спит у меня в ногах, приносит мне мои тапки и газеты. Он больше ,чем друг, он мой родной и любимый член семьи. Без него я не смогу и дня прожить. папа как-то предложил купить мне двух маленьких красивых щеночков, но мне стало сразу больно сердцу.Не захотел предавать своего Гарри и любить еще кого-то я не смог. Никакие другие, даже самые лучшие щенки, не заменят мне его. Правильно говорят:"Старый друг лучше новых двух".