помогите пожалуйста ,составить предложение с однородными второстепенными членами предложения

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помогите пожалуйста ,составить предложение с однородными второстепенными членами предложения
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Мы бегали за Колей, Машей и Сашей
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