помогите пожалуйста ,составить предложение с однородными второстепенными членами предложения
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помогите пожалуйста ,составить предложение с однородными второстепенными членами предложения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы бегали за Колей, Машей и Сашей
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