ЗАДАЧА С КРАТКОЙ ЗАПИСЬЮ Щукин,Карпов и Сомов отправились на рыбалку.вместе они ??оймали 192 карася причём Щукин поймал 53 карася что на 15 больше чем поймал Карпов .Сколько поймал Сомов?

Математика
ЗАДАЧА С КРАТКОЙ ЗАПИСЬЮ Щукин,Карпов и Сомов отправились на рыбалку.вместе они ??оймали 192 карася причём Щукин поймал 53 карася что на 15 больше чем поймал Карпов .Сколько поймал Сомов?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
53-15=38-Карпов 192-(53+38)=101Сомов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Вычисли Уравнение (130-х) + 35=50
Ответить
Другие предметы
Кушма сүзләр какие слова ?
Ответить
Алгебра
ПРОШУ СРОЧНООООООО! Решить систему уравнений: 3х=5у -3х+8у=-13
Ответить
Алгебра
0,18у-7,4=0,05у-5,71
Ответить
Математика
Запишите разные выражения для вычисления длины ломаной. срочно
Ответить