ЗАДАЧА С КРАТКОЙ ЗАПИСЬЮ Щукин,Карпов и Сомов отправились на рыбалку.вместе они ??оймали 192 карася причём Щукин поймал 53 карася что на 15 больше чем поймал Карпов .Сколько поймал Сомов?
Математика
ЗАДАЧА С КРАТКОЙ ЗАПИСЬЮ Щукин,Карпов и Сомов отправились на рыбалку.вместе они ??оймали 192 карася причём Щукин поймал 53 карася что на 15 больше чем поймал Карпов .Сколько поймал Сомов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
53-15=38-Карпов 192-(53+38)=101Сомов
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