ЗАДАЧА С КРАТКОЙ ЗАПИСЬЮ Щукин,Карпов и Сомов отправились на рыбалку.вместе они ??оймали 192 карася причём Щукин поймал 53 карася что на 15 больше чем поймал Карпов .Сколько поймал Сомов?

Математика

ЗАДАЧА С КРАТКОЙ ЗАПИСЬЮ Щукин,Карпов и Сомов отправились на рыбалку.вместе они ??оймали 192 карася причём Щукин поймал 53 карася что на 15 больше чем поймал Карпов .Сколько поймал Сомов?

Автор: Гость