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0,18у-7,4=0,05у-5,71
Алгебра
0,18у-7,4=0,05у-5,71
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
@0,18у-0,05у=7,4-5,71 @0,13у=1,69 @у=13 Там де @ то це поцаток нового рядка
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