#95 помогите пожалуйста у меня никак не складываеться
Русский язык
#95 помогите пожалуйста у меня никак не складываеться
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Удачное расположение; Первое слагаемое; Литературное изложение; Простое предложение; Интересное приложение; Богатырской сложение; Вертикальное положение.
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