Задание 7,напишите пожалуйста на русском языке кто есть кто.
Английский язык
Задание 7,напишите пожалуйста на русском языке кто есть кто.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Имена родственников Роберта это Антонио,Стив,Денни,Барбара,Лаура,Сильвия,Дебора и Лиза. У Роберта нет никакого брата. Антонио и Барбара имеют 4 детей. Имя отца Роберта Стив. Денни брат Стива. Лаура и Сильвия сестры.Денни имеет двух сестер. Имена детей Деборы Лиза и Роберт
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