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Какая польза от Петра 1 в России?
История
Какая польза от Петра 1 в России?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну то что он был образованным человеком и там что то сделал
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