Учит рассказ Михаила Зощенко Великие путешественники
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Учит рассказ Михаила Зощенко Великие путешественники
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотри если тебе надо выучить я так поняла то надо сделать так: 1 учи по четверостишием или раздели текст. 2 Выучи плохо но потом перед сном прочитай. 3 На утро ты все знаешь!!! Воллля
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