Учит рассказ Михаила Зощенко Великие путешественники

Русский язык
Учит рассказ Михаила Зощенко Великие путешественники
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотри если тебе надо выучить я так поняла то надо сделать так: 1 учи по четверостишием или раздели текст. 2 Выучи плохо но потом перед сном прочитай. 3 На утро ты все знаешь!!! Воллля
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В первом мотке на а м провода больше чем во втором сколько рублей стоит 1 метр пров??да если за первый моток заплатили на 180 руб. больше чем за 2
Ответить
Геометрия
На стороне АВ треугольника взята точка D .Чему равна сторона АВ треугольника ,если АD=5см ,ВD=6cм
Ответить
Биология
Многообразие лишайников
Ответить
Русский язык
Пять причастий из рассказа Дубровский
Ответить
Русский язык
Напишите сочинение Доброта
Ответить