Напишите сочинение Доброта

Гость: Гость:

Что такое доброта?Может это тогда когда обнимает мама,покупают тебе сладости?-спросил мой братик. Нет-сказала я-доброта это когда помогают,спасают и т.п. Однажды я увидела как котёнок очень сильно нуждался в помощи.Он был один на улице,не пивший и не евший.И какой-то мужчина,как я его называю какой-то добряк спас этого котёнка. -А как?-спросил братик-И зачем? Этот добряк взял его домой покормил и напоил,ну я уже не помню это было очень давно.Котёнок до сих пор у дяди добряка.Он подрос значит это уже кот. Ну как сказать зачем,если бы ты потерял нашу кошку ты бы очень сильно растроился,и если тебе бы вернули то ты бы обрадовался,и почувствовал что тот кто тебе вернул кошку добрый. -Хорошо,я побежал делать добрые дела-сказал он.Есть такая пословица-Добро побеждает зло.Всё время делайте только истиное добро.