Копыл слрварь ожегова

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Копыл слрварь ожегова
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Копыль- короткий стоячий брусок в полозьях саней, служащий опорой для кузова.
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