Петя старше Ани в три раза, а Аня младше Пети на 8 лет. Определите сколько лет каждо??у.Обоснуйте свой ответ подробно

Математика
Петя старше Ани в три раза, а Аня младше Пети на 8 лет. Определите сколько лет каждо??у.Обоснуйте свой ответ подробно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю, что так: Я решала методом подбора, так вот-например, Ане всего 8 лет- А Петя её старше в 3 раза, то есть: 1) 8×3=16 (лет) -Пете И она его младше на 8 лет, тогда: 2)16 - 8= 8 (лет) - Ане Ответ: 16 лет - Пете, а 8 лет - Ане. Всё сходиться! Ну вот~<~
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