Измените слова по числам (множественное число единственное число Пловцы флашки о??трлвки

Русский язык
Измените слова по числам (множественное число единственное число Пловцы флашки о??трлвки
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мн.число - пловцы, флажки, островки Ед. Число - пловец, флажок, островок
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Как в относитесь к поступку мальчика? Рассказ про мальчика
Ответить
Қазақ тiлi
ПЕРЕВЕДИТЕ ТЕКСТ ДАМ 99 БАЛЛОВ, ТОЛЬКО СВЯЗНЫЙ НЕ С ПЕРЕВОДЧИКА адамның әрі жақсы, ??рі осал бір мінезі бар. Ол өзін басқалардың материалдық ынтала...
Ответить
Физика
Дано: m=3кг, F=0.1 H, t=6c. найти: a-?, V-?
Ответить
Биология
Чем можно объяснить тот факт, что, сколько ни трави домашних тараканов ядами, они все равно выживают в жилищах? А) В домах для них достаточно пищи...
Ответить
Математика
Номер 444 даю 10 баллов
Ответить