Измените слова по числам (множественное число единственное число Пловцы флашки о??трлвки
Русский язык
Измените слова по числам (множественное число единственное число Пловцы флашки о??трлвки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мн.число - пловцы, флажки, островки Ед. Число - пловец, флажок, островок
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
ПЕРЕВЕДИТЕ ТЕКСТ ДАМ 99 БАЛЛОВ, ТОЛЬКО СВЯЗНЫЙ НЕ С ПЕРЕВОДЧИКА адамның әрі жақсы, ??рі осал бір мінезі бар. Ол өзін басқалардың материалдық ынтала...
Биология
Чем можно объяснить тот факт, что, сколько ни трави домашних тараканов ядами, они все равно выживают в жилищах? А) В домах для них достаточно пищи...
Математика