Как в относитесь к поступку мальчика? Рассказ про мальчика

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Как в относитесь к поступку мальчика? Рассказ про мальчика
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Автор: Гость
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Гость:
Дневник мальчика  10 ноября.  Сегодня мамка послала меня в магазин купить хлеба и яиц. Купил на все деньги "Кока-колы", потому что она гораздо вкуснее и полезнее хлеба и яиц вместе взятых. Получил ремня. Ремень невкусный, хоть и полезный.  9 декабря.  Прыгали с парнями с гаража. На третьем заходе Ржавый спрыгнул и сломал себе ногу, потом прыгнул я и сломал ему руку. Не знаю, как он завтра в гипсе прыгать будет.  12 декабря.  Математичка буреет не по дням. Сегодня сказала, что я совсем не знаю математики, и поставила мне в дневник какую-тоцифру.  17 декабря.  Играл на отцовском компьютере в DOOM. Потом еще немного поиграл в "Инфо-бухгалтер", тоже прикольно, дошел до третьего уровня. На налогах меня заколбасили.  22 декабря.  Сегодня должна была быть городская контрольная по пению. Было семь звонков, что школа заминирована. Пятерых я знаю, акто еще один?  14 января.  Сегодня на труде учились делать самокрутки.  15 января.  Курили в туалете. Я с непривычки закашлялся и пропустил урок литературы и ботанику.  20 января.  Ходили драться в параллельный класс. Мы их сделали! Они нас избили.  21 января.  Сегодня вызвали к директору за вчерашнее. Я даже ролики снять не успел. Директор меня просто укатал по кабинету заволосы.  25 января.  Мать помогает мне заниматься по химии, а отец - по поведению.  5 февраля.  Началась забастовка учителей! Мы всем классом написали письмо в правительство, что сначала надо расплатиться с шахтерами и пенсионерами.  15 февраля.  Вчера наконец-то получил пятерку по физике. После урока сел, аккуратно посчитал среднюю оценку - все равно за четверть получается 1,88. Надо что-то делать. Аргументы типа "Физик-урод" отца уже не убеждают.  20 февраля.  Химичка думает, что HSH - это сероводород. Умора!  23 февраля.  Думал об армии. Идти туда неохота. Еще убьют. Может, завести двоих детей? Не, родители убьют. И кто эту армию придумал? Убил бы!  4 марта.  Ура! У меня прыщи! Можно будет мазаться "Клерасилом" вместе с мужиками из класса!  7 марта.  Заглянул Ксюше под юбку, какая она там дура!  15 марта.  Мать кричала на отца, что он стал по бабам бегать. Да... Вот и подрос папка, а я и не заметил...  20 марта.  Интересно, кто такие евреи и почему их не любит мой отец? Надо спросить у Илюхи Шекельмана. Его отец, интересно, тоже не любит?  24 марта.  Надо расти духовно, больше читать. Читал перед сном отцовский пейджер. Много думал...  1 апреля.  Мать говорит, что если я буду плохо учиться, меня в киоскеры не возьмут. А я не хочу в киоскеры, я контролером буду...
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