Как в относитесь к поступку мальчика? Рассказ про мальчика

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Дневник мальчика 10 ноября. Сегодня мамка послала меня в магазин купить хлеба и яиц. Купил на все деньги "Кока-колы", потому что она гораздо вкуснее и полезнее хлеба и яиц вместе взятых. Получил ремня. Ремень невкусный, хоть и полезный. 9 декабря. Прыгали с парнями с гаража. На третьем заходе Ржавый спрыгнул и сломал себе ногу, потом прыгнул я и сломал ему руку. Не знаю, как он завтра в гипсе прыгать будет. 12 декабря. Математичка буреет не по дням. Сегодня сказала, что я совсем не знаю математики, и поставила мне в дневник какую-тоцифру. 17 декабря. Играл на отцовском компьютере в DOOM. Потом еще немного поиграл в "Инфо-бухгалтер", тоже прикольно, дошел до третьего уровня. На налогах меня заколбасили. 22 декабря. Сегодня должна была быть городская контрольная по пению. Было семь звонков, что школа заминирована. Пятерых я знаю, акто еще один? 14 января. Сегодня на труде учились делать самокрутки. 15 января. Курили в туалете. Я с непривычки закашлялся и пропустил урок литературы и ботанику. 20 января. Ходили драться в параллельный класс. Мы их сделали! Они нас избили. 21 января. Сегодня вызвали к директору за вчерашнее. Я даже ролики снять не успел. Директор меня просто укатал по кабинету заволосы. 25 января. Мать помогает мне заниматься по химии, а отец - по поведению. 5 февраля. Началась забастовка учителей! Мы всем классом написали письмо в правительство, что сначала надо расплатиться с шахтерами и пенсионерами. 15 февраля. Вчера наконец-то получил пятерку по физике. После урока сел, аккуратно посчитал среднюю оценку - все равно за четверть получается 1,88. Надо что-то делать. Аргументы типа "Физик-урод" отца уже не убеждают. 20 февраля. Химичка думает, что HSH - это сероводород. Умора! 23 февраля. Думал об армии. Идти туда неохота. Еще убьют. Может, завести двоих детей? Не, родители убьют. И кто эту армию придумал? Убил бы! 4 марта. Ура! У меня прыщи! Можно будет мазаться "Клерасилом" вместе с мужиками из класса! 7 марта. Заглянул Ксюше под юбку, какая она там дура! 15 марта. Мать кричала на отца, что он стал по бабам бегать. Да... Вот и подрос папка, а я и не заметил... 20 марта. Интересно, кто такие евреи и почему их не любит мой отец? Надо спросить у Илюхи Шекельмана. Его отец, интересно, тоже не любит? 24 марта. Надо расти духовно, больше читать. Читал перед сном отцовский пейджер. Много думал... 1 апреля. Мать говорит, что если я буду плохо учиться, меня в киоскеры не возьмут. А я не хочу в киоскеры, я контролером буду...