Чем можно объяснить тот факт, что, сколько ни трави домашних тараканов ядами, они все равно выживают в жилищах? А) В домах для них достаточно пищи Б) Яды не достаточно сильны В) У части тараканов есть мутации, позволяющие им вы...

Биология

Чем можно объяснить тот факт, что, сколько ни трави домашних тараканов ядами, они все равно выживают в жилищах? А) В домах для них достаточно пищи Б) Яды не достаточно сильны В) У части тараканов есть мутации, позволяющие им выжить Г) Естественный отбор не действует в популяции тараканов

Автор: Гость