Чем можно объяснить тот факт, что, сколько ни трави домашних тараканов ядами, они все равно выживают в жилищах? А) В домах для них достаточно пищи Б) Яды не достаточно сильны В) У части тараканов есть мутации, позволяющие им вы...
Биология
Чем можно объяснить тот факт, что, сколько ни трави домашних тараканов ядами, они все равно выживают в жилищах? А) В домах для них достаточно пищи Б) Яды не достаточно сильны В) У части тараканов есть мутации, позволяющие им выжить Г) Естественный отбор не действует в популяции тараканов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А）-я думаю это логично.
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