Матрица-что это такое?

География
Матрица-что это такое?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ма́трица — математический объект, записываемый в виде прямоугольной таблицы элементовкольца или поля (например, целых,действительных или комплексныхчисел), которая представляет собой совокупность строк и столбцов, на пересечении которых находятся её элементы. Количество строк и столбцов матрицы задает размер матрицы. 
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