Почему согласование называется подчинительным

Русский язык
Почему согласование называется подчинительным
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я так поняла, речь идет о типе связи в словосочетаниях? Так согласование не единственное называется подчинительным. Все виды, и согласование, и управление, и примыкание - подчинительные
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