Запишите пропущенные буквы. Зре...щая пшеница, глад...щий бельё, встреча...мый друзьями, полза...щие черепахи, охроня...мый сторожем, подозрева...мый в преступлении, шепч...щиеся соседи, скач...щие кони, стро...щийся дом
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Запишите пропущенные буквы. Зре...щая пшеница, глад...щий бельё, встреча...мый друзьями, полза...щие черепахи, охроня...мый сторожем, подозрева...мый в преступлении, шепч...щиеся соседи, скач...щие кони, стро...щийся дом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зреющая, гладящие, встречаемый, ползающие, охраняемый, подозреваемый, шепчующиеся, скачущие, строящийся С тебя оценка и спасибо ;)
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