Чем отличаются молекулы льда, воды и водяного пара? Заранее большое спасибо.

Физика
Чем отличаются молекулы льда, воды и водяного пара? Заранее большое спасибо.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Молекула воды и водяного пара одинаковы между собой. При химическом разложении воды можно получить водород и кислород, которые отличаются друг от друга. Они же по своим свойствам не похожи на молекулы воды. Отсюда следует, что молекулы состоят из более мелких частиц — атомов, химически неделимых частиц. Существует ограниченное число видов атомов. Атомы одного и того же вида одинаковы, но отличаются от атомов любого другого вида. В настоящее время известно 105 видов атомов или, что то же, 105 химических элементов. Атомы могут различным образом соединяться друг с другом •при химических реакциях, образуя новые вещества. Как уже упоминалось, молекула воды состоит из водорода и кислорода. При этом в каждой молекуле воды в середине находится атом кислорода (О) и к нему с двух сторон присоединены два атома водорода (Н), Молекула самого легкого элемента — водорода состоит из двух атомов водорода.Может это)
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