Помогите пожалуйста, срочно надо написать сочинение об этой картине

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Летний полдень. Жарко. В прохладной тени молодых берез, расположились уставшие грибники. Женщина прилегла на высокую густую траву и сразу же уснула. Девочка в красном платке, собирает алую спелую малину с кустика, который она сорвала по дороге. Багряный кувшин наполнен сочной малиной. Корзины полны грибов. Здесь и крупные боровики, бурые подосиновики, золотистые сыроежки, светлые лисички. Воздух наполнен душистым ароматом лесных трав, ярких цветов.