Помогите пожалуйста, срочно надо написать сочинение об этой картине
Русский язык
Помогите пожалуйста, срочно надо написать сочинение об этой картине
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Летний полдень. Жарко. В прохладной тени молодых берез, расположились уставшие грибники. Женщина прилегла на высокую густую траву и сразу же уснула. Девочка в красном платке, собирает алую спелую малину с кустика, который она сорвала по дороге. Багряный кувшин наполнен сочной малиной. Корзины полны грибов. Здесь и крупные боровики, бурые подосиновики, золотистые сыроежки, светлые лисички. Воздух наполнен душистым ароматом лесных трав, ярких цветов.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Составьте предложение следующими словосочетаниями: Осенняя пора, вертуозно игра??ь, очень весело, довольно прохладно, часы остановились, сидет за п...
Математика