Помагите пожалуйста номер 12 .13.14.

Математика
Помагите пожалуйста номер 12 .13.14.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№12 S=91cm² длина-13см Р=? S=(а*в) 91см²=а*13 а=91:13 а=7см Р=(13+7)*2 Р=40 Периметр-это сумма всех длин сторон прямоугольника
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