Принадлежат ли точки А (-0,05;-200),В (-0,1;100),С (400;0,25)иД (500;-0,02) графику функции y=10/x?

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В координатах точки на первом месте указывается значение х, на втором - значение у. Подставляем значение х в уравнение графика у = 10/х и находим значение у. А (-0,05; -200) ---> х = - 0,05; у = -200 у = 10 : (-0,05) = - 200 Точка А принадлежит графику В = (-0,1; 100) ---> х = - 0,1; у = 100 у = 10 : (-0,1) = - 100 Точка В не принадлежит графику С = (400; 0,25) ---> х = 400; у = 0,25 у = 10 : 400 = 0,025 Точка С не принадлежит графику D (500; - 0,02) ---> х = 500; у = - 0,02 у = 10 : 500 = 0,02 Точка D не принадлежит графику