В саду посадили 37 кустов ягод. ку тов крыжовника на 3 больше чем кустов смородины и в 2 раза меньше чем кустов малины. Сколько кустов ягод каждого вида посадили в саду в отдельности?

Математика

В саду посадили 37 кустов ягод. ку тов крыжовника на 3 больше чем кустов смородины и в 2 раза меньше чем кустов малины. Сколько кустов ягод каждого вида посадили в саду в отдельности?

Автор: Гость