В саду посадили 37 кустов ягод. ку тов крыжовника на 3 больше чем кустов смородины и в 2 раза меньше чем кустов малины. Сколько кустов ягод каждого вида посадили в саду в отдельности?

Математика
В саду посадили 37 кустов ягод. ку тов крыжовника на 3 больше чем кустов смородины и в 2 раза меньше чем кустов малины. Сколько кустов ягод каждого вида посадили в саду в отдельности?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х - это кол-во крыжлвника Х-3  это смородина 2Х это малина Получается: х+2х+(х-3)=37 х+2х+х-3=37 4х-3=37 4х=40 х=10  это крыжовник 10-3=7 кустов смородины 2*10 = 20 кустов малины
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