Напишите характиристики человека которые начинаются на эти буквы! Например: H-honest. Вот буквы... N- A- D- I- A-

Английский язык
Напишите характиристики человека которые начинаются на эти буквы! Например: H-honest. Вот буквы... N- A- D- I- A-
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N - naughty A - ambitious D - devoted, delicate I - impatiant A - adventurous
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