Напишите характиристики человека которые начинаются на эти буквы! Например: H-honest. Вот буквы... N- A- D- I- A-

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Напишите характиристики человека которые начинаются на эти буквы! Например: H-honest. Вот буквы... N- A- D- I- A-

Автор: Гость