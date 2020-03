Einsetzen die Verben - haben, sein, werden im Imperfekt: 1. Das _________________________(sein) sehr interessant. 2. Was für eine Blume ____________(sein) das? 3. Lieber Karl, du_____________________(sein) gestern so nett! 4. ...

Немецкий язык

Einsetzen die Verben - haben, sein, werden im Imperfekt: 1. Das _________________________(sein) sehr interessant. 2. Was für eine Blume ____________(sein) das? 3. Lieber Karl, du_____________________(sein) gestern so nett! 4. Wir ______________________(sein) alle sehr aufgeregt. 5. Ich ___________________(haben) zu Hause einenComputer. 6. Er _________(haben) gestern keine Zeit. 7. Dann _________________(werden) die Tage länger. 8. Nach der Universität ________(werden) er Mathematiker. 9. Wo ___________(sein) ihr am Morgen?

Автор: Гость