Einsetzen die Verben - haben, sein, werden im Imperfekt: 1. Das _________________________(sein) sehr interessant. 2. Was für eine Blume ____________(sein) das? 3. Lieber Karl, du_____________________(sein) gestern so nett! 4. ...
Немецкий язык
Einsetzen die Verben - haben, sein, werden im Imperfekt: 1. Das _________________________(sein) sehr interessant. 2. Was für eine Blume ____________(sein) das? 3. Lieber Karl, du_____________________(sein) gestern so nett! 4. Wir ______________________(sein) alle sehr aufgeregt. 5. Ich ___________________(haben) zu Hause einenComputer. 6. Er _________(haben) gestern keine Zeit. 7. Dann _________________(werden) die Tage länger. 8. Nach der Universität ________(werden) er Mathematiker. 9. Wo ___________(sein) ihr am Morgen?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. war 2. war 3. war 4. waren 5. hatte 6. hatte 7. wurden 8. wurde 9. wart (Надеюсь правильно)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Экономика
Определите количество денег, необходимых для обращения, если сумма проданных тов??ров-150 тыс. тенге, сумма цен товаров, проданных в кредит-7 тыс. ...
Русский язык
Укажите,какие слова являются подчинительными словосочетаниями. 1)тени ложатся 2)в море лесов 3)весенний и Летний 4)хлестал дождь
Русский язык
10. найдите ошибку семеро котят с девяноста рублями прибавить к трёх стам рублям проехать около полутораста километров