Укажите,какие слова являются подчинительными словосочетаниями. 1)тени ложатся 2)в море лесов 3)весенний и Летний 4)хлестал дождь

Русский язык
Укажите,какие слова являются подчинительными словосочетаниями. 1)тени ложатся 2)в море лесов 3)весенний и Летний 4)хлестал дождь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В море лесов (тип связи слов - управление). 
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