Помогите решить пожалуйста пример №9, 11, 13
Математика
Помогите решить пожалуйста пример №9, 11, 13
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