Две машины две что навстречу друг другу со скоростя ми 60 километров в час и 80 километров в час расстояние между ними 500 км какое расстояние будет между ними через три часа решить задачу двумя способами

Математика
Две машины две что навстречу друг другу со скоростя ми 60 километров в час и 80 километров в час расстояние между ними 500 км какое расстояние будет между ними через три часа решить задачу двумя способами
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)60+80=140 2) 500-140*3=80км ответ: 80 
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