Две машины две что навстречу друг другу со скоростя ми 60 километров в час и 80 километров в час расстояние между ними 500 км какое расстояние будет между ними через три часа решить задачу двумя способами

Математика

Две машины две что навстречу друг другу со скоростя ми 60 километров в час и 80 километров в час расстояние между ними 500 км какое расстояние будет между ними через три часа решить задачу двумя способами

Автор: Гость