Две машины две что навстречу друг другу со скоростя ми 60 километров в час и 80 километров в час расстояние между ними 500 км какое расстояние будет между ними через три часа решить задачу двумя способами
Математика
Две машины две что навстречу друг другу со скоростя ми 60 километров в час и 80 километров в час расстояние между ними 500 км какое расстояние будет между ними через три часа решить задачу двумя способами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)60+80=140 2) 500-140*3=80км ответ: 80
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
А. покровные 1. запасание питательных веществ Б. проводящие 2. синтез веществ В. образовательные 3. рост органов растения 4. обеспечение про...
Английский язык
Литература