Работают на заводе или в заводе?
Русский язык
Работают на заводе или в заводе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На заводе........................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Немецкий язык
Einsetzen die Verben - haben, sein, werden im Imperfekt: 1. Das _________________________(sein) sehr interessant. 2. Was für eine Blume _________...
Экономика
Определите количество денег, необходимых для обращения, если сумма проданных тов??ров-150 тыс. тенге, сумма цен товаров, проданных в кредит-7 тыс. ...
Русский язык
Укажите,какие слова являются подчинительными словосочетаниями. 1)тени ложатся 2)в море лесов 3)весенний и Летний 4)хлестал дождь