Написать сообщение о микробах

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Микробы, или микроорганизмы (бактерии, грибы, простейшие, вирусы), систематизированы по их сходству, различиям и взаимоотношениям между собой. Этим занимается специальная наука — систематика микроорганизмов. Систематика включает три части: классификацию, таксономию и идентификацию. В основу таксономии микроорганизмов положены их морфологические, физиологические, биохимические и молекулярно-биологические свойства. Различают следующие таксономические категории: царство, подцарство, отдел, класс, порядок, семейство, род, вид, подвид и др. В рамках той или иной таксономической категории выделяют таксоны — группы организмов, объединенные по определенным однородным свойствам. Бактерии-приимущественно одноклеточные организмы , которые могут также образовывать ассоциации (группы) сходных клеток, характеризующиеся клеточными, но не организменными сходствами.Основные таксономические критерии, позволяющие отнести штаммы бактерий к той или иной группе:• морфология микробных клеток (кокки, палочки, извитые); • отношение к окраске по Граму — тинкториальные свойства (грамположительные и грамотрицательные); • тип биологического окисления — аэробы, факультативные анаэробы, облигатные анаэробы; • способность к спорообразованию.