СРОЧНО ПРОШУ!!!!!! Які слова називають діалектними?поясніть їхню роль у художніх Текстах
Українська мова
СРОЧНО ПРОШУ!!!!!! Які слова називають діалектними?поясніть їхню роль у художніх Текстах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пояснюю своїми словами. Діалектні слова - це слова, які вживаються на певних територіях, місцевостях. Вони не вживаються в мові всього народу. У художній літературі вони є досить важливими, адже автор може повністю передати життя людей(ну наприклад у Карпатах), їхній колорит, традиції.
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