СРОЧНО ПРОШУ!!!!!! Які слова називають діалектними?поясніть їхню роль у художніх Текстах

Гость: Гость:

Пояснюю своїми словами. Діалектні слова - це слова, які вживаються на певних територіях, місцевостях. Вони не вживаються в мові всього народу. У художній літературі вони є досить важливими, адже автор може повністю передати життя людей(ну наприклад у Карпатах), їхній колорит, традиції.