Добрый вечер, помогите, пожалуйста, написать ДВА упражнения 4 и 5 Спасибо заранее!

Английский язык

Добрый вечер, помогите, пожалуйста, написать ДВА упражнения 4 и 5 Спасибо заранее!

Автор: Гость