Добрый вечер, помогите, пожалуйста, написать ДВА упражнения 4 и 5 Спасибо заранее!

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Добрый вечер, помогите, пожалуйста, написать ДВА упражнения 4 и 5 Спасибо заранее!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5.There is garage next to my block of flat There is cafe behind my house There is baker`s in front of my house  There is bus station next to my block of flat 4.2.station 3. cafe 4. post office 5.hospital 6.garage 7.theatre 8.baker`s
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