Найди число, которое на сколько же меньше,чем 8,на сколько 4 больше, чём 1
Математика
Найди число, которое на сколько же меньше,чем 8,на сколько 4 больше, чём 1
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Гость:
Если 4-1=3 значит 8-3=5 ОТВЕТ 5
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