Найди число, которое на сколько же меньше,чем 8,на сколько 4 больше, чём 1

Математика
Найди число, которое на сколько же меньше,чем 8,на сколько 4 больше, чём 1
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если 4-1=3 значит 8-3=5 ОТВЕТ 5 
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