42÷6-(24-18)==============
Математика
42÷6-(24-18)==============
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
42÷6-(24-18)=1 Разложим пример по действиям: 1)24-18=6 2)42:6=7 3)7-6=1
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