Помогите!! Запиши названия нарисованных предметов в форме родительного,дательного и предложного падежа. РАСПРЕДЕЛЯЯ МЛОВП В ДВЕ ГРУППЫ ПО ТИПАМ СКЛОНЕНИЯ Там нарисованы Тюлень ] [ Цепь ] [нарисована Картошка ] [ Дверь ] [ Кист...

История
Помогите!! Запиши названия нарисованных предметов в форме родительного,дательного и предложного падежа. РАСПРЕДЕЛЯЯ МЛОВП В ДВЕ ГРУППЫ ПО ТИПАМ СКЛОНЕНИЯ Там нарисованы Тюлень ] [ Цепь ] [нарисована Картошка ] [ Дверь ] [ Кисточка ] [ Якорь ]
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Р.п. нет тюленя цепи картофеля двери кисточки якоря Д.п. даю тюленю цепи картофелю двери кисточке якорю П.п. думаю о тюлене цепи картофеле двери кисточке  якоре По поводу склонений я не поняла Объясни пожалуйста
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Контролёр за 10 мин проверяет 50 деталей. Сколько деталей он проверит за 1 час , если ??удет проверять столько же деталей в минуту?(Можно пожалуйст...
Ответить
Литература
Допиши предложение.Мы читали басни Эзопа
Ответить
Алгебра
Принадлежат ли точки А (-0,05;-200),В (-0,1;100),С (400;0,25)иД (500;-0,02) графику функции y=10/x?
Ответить
Математика
42÷6-(24-18)==============
Ответить
Математика
Найди число, которое на сколько же меньше,чем 8,на сколько 4 больше, чём 1
Ответить