Помогите!! Запиши названия нарисованных предметов в форме родительного,дательного и предложного падежа. РАСПРЕДЕЛЯЯ МЛОВП В ДВЕ ГРУППЫ ПО ТИПАМ СКЛОНЕНИЯ Там нарисованы Тюлень ] [ Цепь ] [нарисована Картошка ] [ Дверь ] [ Кист...
История
Помогите!! Запиши названия нарисованных предметов в форме родительного,дательного и предложного падежа. РАСПРЕДЕЛЯЯ МЛОВП В ДВЕ ГРУППЫ ПО ТИПАМ СКЛОНЕНИЯ Там нарисованы Тюлень ] [ Цепь ] [нарисована Картошка ] [ Дверь ] [ Кисточка ] [ Якорь ]
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Р.п. нет тюленя цепи картофеля двери кисточки якоря Д.п. даю тюленю цепи картофелю двери кисточке якорю П.п. думаю о тюлене цепи картофеле двери кисточке якоре По поводу склонений я не поняла Объясни пожалуйста
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Контролёр за 10 мин проверяет 50 деталей. Сколько деталей он проверит за 1 час , если ??удет проверять столько же деталей в минуту?(Можно пожалуйст...
Литература
Алгебра
Математика