Помогите!! Запиши названия нарисованных предметов в форме родительного,дательного и предложного падежа. РАСПРЕДЕЛЯЯ МЛОВП В ДВЕ ГРУППЫ ПО ТИПАМ СКЛОНЕНИЯ Там нарисованы Тюлень ] [ Цепь ] [нарисована Картошка ] [ Дверь ] [ Кист...

История

Помогите!! Запиши названия нарисованных предметов в форме родительного,дательного и предложного падежа. РАСПРЕДЕЛЯЯ МЛОВП В ДВЕ ГРУППЫ ПО ТИПАМ СКЛОНЕНИЯ Там нарисованы Тюлень ] [ Цепь ] [нарисована Картошка ] [ Дверь ] [ Кисточка ] [ Якорь ]

Автор: Гость