Запишите числа которые содержат40тыс60 ед! 40тыс6ед!9тыс900ед!900тыс9ед!5тыс 5 млн!

Математика
Запишите числа которые содержат40тыс60 ед! 40тыс6ед!9тыс900ед!900тыс9ед!5тыс 5 млн!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40 тыс 60 ед= 40.060 40 тыс 6 ед= 40.006 9 тыс 900 ед= 9.900 900 тыс 9 ед= 900.009 5 млн 5 тыс= 5005000
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